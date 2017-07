Uefa Champions League und Uefa Europa League weiterhin live bei der SRG SSR

Eine gute Nachricht für die Fussballfans in der Schweiz: SRF, RTS und RSI zeigen auch in Zukunft Spiele der Uefa Champions League und der Uefa Europa League wöchentlich live und exklusiv in allen Sprachregionen der Schweiz im Free-TV. Ab der Saison 2018/19 werden die SRG-Sender an 31 Abenden pro Spielzeit Livespiele der Uefa Champions League und der Uefa Europa League übertragen. SRF, RTS und RSI zeigen jeden Mittwoch ein Spiel der Uefa Champions League live und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die Highlights aller Spiele sind ebenfalls weiterhin im Programm. Die SRG und Team Marketing, die exklusive Vermarktungsagentur der Uefa, haben sich auf die Weiterführung der langjährigen Partnerschaft zwischen der SRG und der Uefa geeinigt. Die Vereinbarung gilt für die Saisons 2018/19 bis 2020/21.

Die Königsklasse im Fussball bleibt in der Schweiz bis 2020/21 im Free-TV: Die Sender und Plattformen von SRF, RTS und RSI zeigen jeden Mittwoch ein Spiel der Uefa Champions League live und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen.

SRG hat Vorwahlrecht bei den Mittwochsspielen

Bei der Spielauswahl hat die SRG gegenüber Teleclub das Vorwahlrecht. Damit kommt das Publikum bei SRF, RTS und RSI entweder in den Genuss einer Partie mit Schweizer Beteiligung oder – wenn keine Schweizer Mannschaft im Einsatz steht – des internationalen Topspiels am jeweiligen Spieltag. Das Rechtepaket beinhaltet auch umfassende Nachverwertungsrechte an allen Mittwochsspielen. Zudem hat die SRG von den Dienstagsspielen der Uefa Champions League umfassende Nachverwertungsrechte erworben. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Spiele zeitversetzt in voller Länge auszustrahlen.

Auch Uefa Europa League weiterhin wöchentlich live

Am Donnerstagabend kommen die Europa-League-Fans bei SRF, RTS und RSI weiterhin auf ihre Kosten: An jedem Spieltag ist eine Begegnung mit Schweizer Beteiligung live im Programm. Auch nach dem Ausscheiden der Schweizer Mannschaften übertragen die Sender und Plattformen der SRG ein Spiel pro Runde live. Alle übrigen Spiele können SRF, RTS und RSI als Zusammenfassungen oder zeitversetzt in voller Länge zeigen. Das gesamte Rechtepaket der SRG umfasst die Nutzung in TV, Radio und Onlinemedien.

31 Abende pro Saison live bei den Sendern der SRG

Ab der Saison 2018/19 werden die SRG-Sender an 31 Abenden pro Spielzeit Livespiele der Uefa Champions League und der Uefa Europa League übertragen. Wie bereits in der Vergangenheit hat die SRG diese Rechte ko-exklusiv erworben. Das heisst: Während ein Spiel ausschliesslich bei SRF, RTS und RSI im Free-TV zu sehen ist, kann es Teleclub parallel im Pay-TV ausstrahlen. Vertragspartner der SRG ist die Uefa. Über die genauen Vertragsinhalte und die finanziellen Rahmenbedingungen haben die SRG und Team Marketing, die exklusive Vermarktungsagentur der Uefa, Stillschweigen vereinbart.

«Ich freue mich für unser Publikum»

Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und Leiter Sport SRF, spricht von einer Erfolgsmeldung für die Schweizer Fussballfans: «Dass es uns als einzigem Free-TV-Sender in Westeuropa gelungen ist, Rechte an der Königsklasse im Fussball zu sichern, freut mich für unser Publikum. Die finanziellen Mittel der SRG sind beschränkt. Wir verfügen jährlich im Schnitt über 51,2 Millionen Franken für alle Sportrechte – neben Fussball also auch für Olympia, Eishockey, Tennis oder Ski alpin sowie viele Sportarten, die weniger im medialen Fokus stehen. Die uns zur Verfügung stehenden Mittel setzen wir mit Bedacht ein, und gleichwohl haben wir uns – im immer härter werdenden Markt um Sportlizenzen – umfangreiche Rechte im europäischen Klubfussball gesichert. Wir haben bewiesen, dass nicht nur Geld alleine zählt. Die SRG erzielt grosse Reichweiten in der ganzen Schweiz, einschliesslich aller Regionen und Landessprachen. Und sie ist eine verlässliche Partnerin, die seit vielen Jahren für qualitativ hochstehende Sportproduktionen steht.»

