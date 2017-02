​Hackdays – Mediennutzung der Zukunft Am 2. und 3. Februar haben die SRG und Swisscom gemeinsame Hackdays zum Thema «Mediennutzung der Zukunft» veranstaltet. Rund 150 interne und externe Programmierer, Designer und Konzepter entwickelten an zwei Tagen mit den oben erwähnten Daten neue Anwendungen und Prototypen. Wie war die Stimmung an den Hackdays? Was haben die Teilnehmenden aus den SRG-Daten gemacht? Und welches Projekt hat gewonnen? Die Antworten finden sich unter www.srgssr.ch/hackdays.