Verabschiedung von VR-Präsident Viktor Baumeler und VR-Mitglied Lucy Küng Die Delegiertenversammlung verabschiedet Viktor Baumeler, Präsident der SRG, der sein Amt per 30. April niederlegt. Jean-François Roth, Vizepräsident SRG, verdankt vor den Delegierten die Verdienste von Viktor Baumeler: «Mit seiner ruhigen und auf Ausgleich bedachten Art gelang es ihm selbst Konfliktsituationen elegant zu meistern. Vernünftige Kompromisse und faire Lösungen sind das Credo seiner Arbeit. Als Präsident der SRG Deutschschweiz war er die treibende Kraft bei der Strukturreform und bei der Konvergenz von Radio und Fernsehen zu SRF im 2008. Als VR-Mitglied und Präsident konnte er wichtige Personalentscheide, wie die Wahlen von Roger de Weck, Gilles Marchand und Jean-Michel Cina, erfolgreich umsetzen.» Viktor Baumeler, Dr. iur., setzte sich während 25 Jahren für die Anliegen der SRG ein: von 1992 bis Mai 2008 im Vorstand der SRG Zentralschweiz, davon 13 Jahre lang als Präsident; von 2001 bis 2015 im Vorstand der SRG Deutschschweiz, davon acht Jahre als Präsident; von 2008 bis April 2017 als Mitglied des Verwaltungsrats SRG (2012–2015 Vizepräsident), davon von Dezember 2015 bis April 2017 als Präsident SRG. Von 1988 bis 2008 war Baumeler Staatsschreiber des Kantons Luzern (Stabschef von Regierung und Parlament). Davor nahm er als Stabschef des Sozialdepartements der Stadt Zürich und Stabschef des Erziehungsdepartements des Kantons Luzern weitere wichtige Ämter ein. Seit dem 1. Mai 2017 ist Jean-Michel Cina VR-Präsident der SRG. Der Walliser Rechtsanwalt und Notar war von 2005 bis April 2017 Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Wallis und zuvor Nationalrat. Die Delegierten verabschieden auch Verwaltungsrätin Lucy Küng. Nach über neun Jahren verlässt die Professorin für Medieninnovationen an der Universität Oslo, Gastdozentin an der Universität Oxford und Lehrbeauftragte an der Universität St. Gallen den Verwaltungsrat der SRG auf eigenen Wunsch. Sie tritt in den Verwaltungsrat der NZZ ein. Der Verwaltungsrat SRG leitet noch im Mai das Auswahlverfahren für die Nachfolge ein.