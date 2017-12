RTS produziert zusammen mit «Bilan» Porträts für die Quizsendung «Eurêka»

Die SRG und die von Tamedia herausgegebene Zeitschrift «Bilan» sind Anfang November erfolgreich eine Partnerschaft eingegangen. Dabei produzierte Radio Télévision Suisse (RTS) für Bilan und bilan.ch Videoporträts von 15 Westschweizer Start-up-Unternehmen.

Von Mitte Oktober bis Anfang November produzierte RTS, die Westschweizer Unternehmenseiheit der SRG, das Quiz «Eurêka». Neben der gemeinsam mit dem Tamedia-Magazin Bilan konzipierten Internetauftritt stellte RTS auch 15 dreiminütige Porträts von Unternehmern her, die im Vorfeld der Sendung «Eurêka» vom 4. November 2017 auf der Website von «Eurêka» veröffentlicht wurden. In der Unterhaltungsshow, die Samstagabend in der Hauptsendezeit ausgestrahlt wurde, stellten die fünf Finalisten ihre Projekte vor.

Im Rahmen dieser Kooperation zeigte Bilan die Videoporträts auf bilan.ch und in seinen sozialen Netzwerken und entwickelte ein Abstimmungstool, um online die fünf Finalisten zu ermitteln.



Unternehmenskommunikation SRG

Edi Estermann, Leiter Medienstelle, 079 635 69 79