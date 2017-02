Kooperation SRG SSR und sda – SRF und RTS stellen aktuelle Nachrichtenvideos bereit

​Die SRG und die Schweizerische Depeschenagentur (sda) starten eine Kooperation. Bei dieser Partnerschaft stellen Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und Radio Télévision Suisse (RTS) der sda tagesaktuelle Nachrichtenvideos der wichtigsten In- und Auslandnachrichten zur Verfügung.

​Die SRG und die sda schaffen mit einer Kooperationsvereinbarung Grundstrukturen für eine effiziente Zusammenarbeit. Ab sofort stellen die SRG-Unternehmenseinheiten SRF und RTS der sda während einer Pilotphase tagesaktuelle Videoinhalte zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Nachrichtenvideos mit wichtigen In- und Auslandnachrichten aus den verschiedenen Ressorts. Die sda-Kunden können die Videos auch mit Werbung kommerzialisieren. Die sda vergütet die SRG pro Video. Bei einer erfolgreichen zweimonatigen Pilotphase soll die Zusammenarbeit in den Regelbetrieb übergehen.

Neun Kunden der sda testen das Angebot von SRF und RTS per 1. Februar 2017. In der Deutschschweiz werden Schaffhauser Nachrichten, Bieler Tagblatt, Radio Pilatus, Bluewin, Watson, Radio 24 und Radio Top die SRF-Videos online nutzen. In der Westschweiz sind RTS-Clips auf www.laliberte.ch und www.journaldujura.ch zu sehen.

Roger de Weck, Generaldirektor SRG, freut sich über den Start der Kooperation mit der sda: «Diese Kooperation nützt beiden Seiten und leistet einen Beitrag, die Medienlandschaft Schweiz zu stärken.»

Bernard Maissen, Chefredaktor sda: «Die sda wird mit diesem Angebot noch stärker zur News-Drehscheibe der Schweizer Medien. Nachdem wir seit dem 9. Januar schon eigene Videos anbieten, können wir auf dem gleichen Kanal nun zusätzlich attraktive SRG-Inhalte verbreiten.»

Auskünfte erteilen:

sda: Bernard Maissen, +41 79 345 27 08

SRG: Daniel Steiner, Mediensprecher, +41 79 827 00 66

