Edi Estermann wird Leiter der Medienstelle SRG SSR und Sprecher des Generaldirektors

Edi Estermann tritt seine Stelle als Leiter der Medienstelle SRG und Sprecher des Generaldirektors am 1. Oktober an. Er folgt auf Daniel Steiner, der nach erfolgreicher, hochverdienter, langjähriger Arbeit den Stab an Estermann übergibt und im Verlauf von 2018 in Pension gehen wird.

Der 52-jährige Edi Estermann ist ein erfahrener Kommunikator und Kenner der Medienbranche mit viel Führungserfahrung. Zuletzt war er bei Ringier als Chief Communications Officer verantwortlich für die interne und externe Kommunikation des Medienunternehmens. Vor dem Wechsel zu Corporate Communications war Estermann bei verschiedenen Medien journalistisch tätig, hatte bei Ringier mehrere Kaderfunktionen inne und war Projektverantwortlicher des Newsrooms der Blick-Gruppe. Er wird seine neue Funktion bei der Generaldirektion in Bern am 1. Oktober übernehmen. Edi Estermann wird den SRG-Generaldirektor direkt beraten.

Edi Estermann: «Ich freue mich sehr auf meine spannende, anspruchsvolle Funktion im Dienst des audiovisuellen Service public, mit dem ich mich ganz stark identifiziere.»

Estermanns langjähriger Vorgänger Daniel Steiner wird im Verlauf des nächsten Jahres in Pension gehen und bis dahin die Medienstelle weiter tatkräftig unterstützen.

Roger de Weck, Generaldirektor SRG: «Von Herzen danken mein designierter Nachfolger Gilles Marchand und ich Daniel Steiner für seine erstklassige Arbeit und sein enormes Engagement über viele Jahre. Die SRG ist und bleibt ihm sehr verbunden. Ebenso herzlich heissen wir den äusserst geschätzten Kollegen Edi Estermann willkommen!»

Unternehmenskommunikation SRG

medienstelle.srg(at)srgssr.ch / Daniel Steiner, Mediensprecher, 079 827 00 66